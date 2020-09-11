兩人遭警查獲大量現金（戴上容翻攝）

41歲李姓男子缺錢花用上網應徵詐騙集團車手，他第一次上工就在新北市新莊超商被警方逮捕，同集團18歲、要監控李男的鄭姓車手察覺有異前往查看時也逮捕，警訊後依詐欺罪嫌將兩人移送，並持續追溯詐騙集團上游。

據了解，李男有傷害、妨害自由等前科，8月初他缺錢花用見有網友貼出徵人公告，工作內容「輕鬆」、「薪水日領｣，只要按照指示前往指定地點拿提款卡後到各大提款機領錢就能夠賺錢，他雖然明知工作內容涉及非法，仍報名應徵。

李男上月27日從台南北上，按照詐騙集團指示前往三重某廟宇廁所拿取2張提款卡，並在中午時間前往新莊中華路段上便利商店放在地下室ATM要提款，詐騙集團因為擔心李男會偷拿詐騙款項「黑吃黑」，暗中派出鄭姓車手監控李男，隨時向上層回報。

李男因先前已有多次提領紀錄，被新莊警方盯上並派出大批警力埋伏，李男提款時警方湧上盤查，在一樓等待的鄭姓車手見李男提款許久覺得有異下樓查看，未料他一下樓就看見李男被警察團團包圍，鄭男轉頭想跑立刻被警攔下。

新莊偵查隊長林子翔表示，警方在李男身上搜出12萬元贓款、提款卡2張，李、鄭2人被警方帶回後坦言犯案，警方訊問後依詐欺罪嫌將兩人移送新北地檢，並持續追查詐騙集團上游。

(中時 )