為了鼓勵青年學子出國研修或至國外實習，教育部2007年起選送大專學生出國研修實習（學海計畫），至今已是第14年。11日心得分享會，有學子遠赴義大利設計公司實習，認為留學最重要是目標，有了目標就可以聚焦並且無懼前進；還有學子笑稱出國之前「一定要精進語言能力和廚藝」。

教育部國際兩岸教育司科長曾素貞會前受訪表示，今年由於疫情影響，約1／3學子中止、取消或放棄留學計畫，教育部已經通融今年錄取者可以延到明年10月底。教育部政務次長劉孟奇則表示，今年因為疫情、情況特殊，相關補助先暫緩，但也請國際司允許選送生可以延後出國，「相關經費都會保留，會繼續推動這個有意義的計畫。」

高雄科技大學林展瑜前往日本長崎大學研修水產學，最寶貴的經驗是在研究室 跟日本人一起共事，參與沈船等研究；林展瑜說，到異地生活，機會難得，絕非浪費時間，而是自我投資。另外她建議要有一定的語言基礎，像她連五十音都沒學，只好用各種方式跟日人溝通；廚藝很重要，因為日本口味偏重，消費也高，自己下廚是一舉多得。

中山大學李宛俞去德國巴登符騰堡交換研修1學期，其中1堂課「飯店管理」，老師還帶他們實地教學，甚至體驗櫃檯工作。上課通常是分組討論，改善她的英文能力及內向被動個性。李宛俞說，留學要自己料理三餐、任何事情都要自己解決，最深刻的收穫是拓展視野，以前她認為「安穩人生最好」，現在卻想要體驗更多。回台後她自修日文、考取日文檢定，想去日本打工，希望未來追求更精采的人生。

李宛俞建議學弟妹妥善安排時間日程，行前有太多事要做，像是找學校、外語考試、申請學海計畫、申請簽證等，都需要預留時間。

東海大學設計系吳家豪赴義大利小鎮新創公司實習，他升大學時就已經訂好「去義大利實習」的目標，還自學義大利文，大三升大四暑假終於等到機會，經歷了疲累的申請過程，才忐忑不安踏上旅程。吳家豪說，義大利人對實習生期待不高 ，如果自己不積極，很可能整個學期都被晾在一邊，不過他很努力爭取參與，因此學到很多原本沒學過的東西如AR；溝通的方面，如果對方英文不好，他就乾脆用畫的。

吳家豪說，以前都覺得出國實習要做很多準備、要很有專業能力，但其實永遠沒有準備好的一天，永遠都在檢視自己的成就；最重要是目標，有了目標就可以聚焦，像他讀設計，去義大利之前就先找好資料要去看哪些展覽、美術館等。已畢業的他目前在台灣的貿易公司上班，他認為實習經驗可以完全應用在職場上。

逢甲大學李文淵去新加坡AWOT物流公司實習，被分配到樟宜機場物流區學空運海運流程、國際貿易法規等。實習讓他提前了解工作環境，了解自己需要哪些技能，像物流業要有國際貿易基礎、溝通能力、人際關係等；又如他本來用中文寫報告，後來被老闆退件，叫他用英文重寫，也讓他了解英文的重要。

李文淵說，看到同事提早到公司做準備，覺得非常敬佩，也看到新加坡包容多元文化。這趟旅程讓他找到人生方向，鼓勵學子走出台灣。肯學的李文淵獲得AWOT青睞，公司要今年畢業的他「服完兵役就來上班」。

(旺報 )