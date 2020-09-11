彰化縣社頭鄉80多歲老翁，去年5月將名下土地移轉給小兒子翁男，藉此要求兒媳兩搬回老家同住就近照料至終老，不料翁男夫妻卻疏於照顧關心、也不陪同就醫，翁父因此提告要回土地。彰化地方法院法官審理後，依《民法》第412條裁准撤銷贈與，原本土地所有權移轉登記予以塗銷。全案可上訴

養兒防老？如果子女未盡到扶養義務，父母有權在一年內改變心意，把已送出去給子女的資產收回。社頭鄉1對翁姓老夫妻年事已高，八旬老翁前年出現失智症狀況，去年找小兒子翁男商討，盼兒媳倆搬回家同住，就近照料老父親。

去年5月16日，父子雙方以買賣名義、實則為贈與方式，將位在社頭鄉山腳路上1筆158坪土地，在簽訂不動產所有權買賣移轉契約書後，將土地移轉至兒子名下，但兒子從未給付308萬餘元價金，並於7月份舉家搬回老家同住。

翁父指出，兒媳一家搬回來後獨自住在透天厝後方紅色矮平房，平日客廳大門深鎖，像是要阻擋他進門，還自行加蓋廚房、衛浴，顯然無意與兩老有交集。

去年6月翁父確診大腸癌並於11月住院手術，翁男先是刻意缺席家庭會議，甚至拒絕到醫院照顧，每次到醫院都要翁母催促才肯協助術後護理並更換糞袋；出院後回診也只能請大兒子陪同就醫。

翁男則反駁，他17年前和何姓陸配結婚，因婆媳不睦，母親怒將他們夫妻趕出家門，去年初父母內心有愧，又想到30年前曾花錢為大哥購買店面置產，才會主動提出要他帶妻子回老家同住，他擔心又會被趕，父母主動表明願意將土地過戶，他才同意搬回家，自認已履行這件贈與附有之負擔。

兒子更自爆，搬回家後三餐都是太太煮，並出示錄影光碟證明一家人同住、同吃，但母親卻在家事上處處刁難太太，整個家雞犬不寧，母親想要他離婚他不肯，才會跟大哥商量後以索回土地要脅趕人；父親住院手術期間，剛好女兒翹課離家又出車禍，自己還得煩心婆媳關係、在老家處理浴室加蓋工程，所以無法經常去醫院照顧，其實都有隨時關心父親在醫院狀況，絕無藉故推託。

法官審理父子倆說詞後，認定老翁贈與土地的附帶條件，就是要兒子盡扶養義務；若翁母討厭媳婦，僅單純邀請兒媳返家同住就願意贈與土地，顯然有違常情，用餐照片僅能證明一家人一起用餐，無法證明備餐過程是何人所為，實難採信翁男辯詞。

法官更在判決書中指，為人子女對父母本有扶養義務，翁男女兒出車禍是10月、當天就離院，翁父住院則是11月，日期根本沒重疊，且年邁老父大手術，顯然比女兒更需要人照顧，打臉翁男不願至醫院的藉口託詞。

加上翁母證稱就是要兒子回來照顧父親才會將土地過戶，同住後都是她在煮三餐給兒媳吃，翁父手術費則是大兒子出錢，小兒子沒有出錢，認定被告未履行附帶要求之扶養義務，判決准予撤銷贈與。

(中時 )