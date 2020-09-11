遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國產遊戲《三國群英傳M》所舉辦的大型電競賽事「百萬獎金爭霸賽」，將於明起9/12（六）、9/13（日）一連兩天展開12強複賽，爭取晉級6強門票。官方今日也搶先公開賽事主題曲MV「永遠不回頭」，特別邀請實力派演唱團體「動力火車」重新詮釋經典神曲，透過歌曲為選手們勇往直前且絕不退卻的參賽精神喝采，陪伴玩家一起邁向更艱難的冠軍之路！

12強賽程圖(圖/遊戲新幹線提供)

《三國群英傳M》首次公開「百萬獎金爭霸賽」賽事指定主題曲「永遠不回頭」，並邀請實力派演唱團體「動力火車」重新詮釋，以不同編曲與演唱方式呈現出國戰的氣勢磅礡，相信在「動力火車」極具穿透力的嗓音詮釋下，能夠深深打動玩家們，給予永不回頭的勇氣。遊戲新幹線表示，這次以「永遠不回頭」做為賽事主題曲，主要是因為歌詞意境完美傳達了選手們在比賽過程中，從線上集結進而彼此鼓舞士氣，最後整軍待發，結合遊戲獨特的橫向戰鬥玩法，在軍團長一聲令下所有成員策馬狂奔全力出擊，也象徵此戰『不攻陷城池，永遠不回頭』！

《三國群英傳M》百萬獎金爭霸賽－賽事指定曲「永遠不回頭」短版MV

本次舉辦「百萬獎金爭霸賽」引起玩家們廣大迴響，吸引上百組軍團參戰，每個軍團皆由32位選手組成，絕非一般小型傳統電競賽事，而參賽選手皆來自台灣北、中、南、東等各地頂尖好手，其中還有遠在離島的金門、馬祖戰隊。因為對於「百萬獎金爭霸賽」有著共同目標，也拉近彼此間的互動交流。歷經一個多月激烈的初賽，最終由12組最強軍團晉級，並於本週末再次站上沙場、爭奪榮耀。遊戲新幹線為感謝全台玩家熱情力挺《三國群英傳M》，且珍惜這次難得緣分，特別規劃小編實地專訪12強戰隊，深入了解選手們的心路歷程及後續作戰計畫。

而12強精彩賽事都會在官方粉絲團全程直播，玩家可以在線上觀戰，感受國戰熱血又緊張的氛圍，還能參與「百萬獎金爭霸賽」線上競猜活動，就有機會帶走《三國群英傳M》實體週邊商品與豐富遊戲虛寶！最後玩家引頸期盼的冠亞戰將於10月18日在「台北三創生活園區」盛大舉辦，晉級隊伍準備大顯身手，爭奪百萬總獎金與榮耀。

【12強軍團深入專訪影片】 北區〈S2-狼人殺〉

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(科技)