三民派出所8月底、9月初接連接獲2起疑似詐騙案件，由警方、銀行行員聯手阻擋，保住民眾財產。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣一名張姓女子在網路上認識外國男性網友，2人透過視訊往來不曾碰面，男方聲稱替張女開戶並錯匯6200萬美金，請張婦轉回，張女前往銀行時，行員驚覺有異，立即通報警方，成功攔阻詐騙行為。

新竹縣警局竹北分局三民派出所近日連續接獲2起由不同銀行通報的疑似詐騙案，其中一起即為張女與外國男網友，該男網友請張女按照指示操作，將款項轉回給張女，而張女8月27日前往銀行時，才被機警行員攔下。

另起案件則於9月7日發生，一名陳姓男子透過line認識住在彰化的女子，2人互動頻繁，漸漸有好感，該女先後以幫父親還賭債、開刀等理由，向陳男詐騙49萬元，同由行員察覺有異向警方報案。

警方指出，2起案件被害人都對素未謀面的網友深信不疑，還說是單純交友，不會是詐騙，但經警方苦口婆心及勸阻，讓2人漸漸覺得有異，而免於金錢上的損失。

三民派出所也提醒，網路交往在未確認對方真實身分之前，切勿透露個人資料、存款、財產及私密照片等，若對方以投資、繳稅、保證金等理由匯款，絕對是詐騙，請民眾不要輕信、落入陷阱。

(中時 )