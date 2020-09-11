美國對華為、中芯出重手，也對字節跳動旗下TikTok、騰訊WeChat(微信)下禁令，在與大陸科技戰中看似佔盡上風，但科技專家認為美國僅是現階段贏家，長期而言美國有致命劣勢，就是不願意花錢。

位於華盛頓的獨立智庫CSIS(Center for Strategic and International Studies，戰略與國際研究中心)資深副總裁兼科技政策計畫主管路易士(James Andrew Lewis)認為，半導體是人工智慧、量子計算等多種領域重要組成部分，美中正在爭奪這些領域主導地位，現階段美國當然靠著技術全面佔據上風，但看雙方投資金額，中國投入的是美國1000倍，美國毫無勝算。

路易士說：「不論是共和黨或民主黨都支持增加激勵措施或援助政策，擴大美國在半導體的領先地位，但至少到目前為止，這些表達都還沒換成金錢。」他指出大陸在高階晶片至少仍需10年才能追上美國，因為目前大陸生產能力並不具備高精度和相應技術，但是願意花錢、對科技發展投入力道大、非常堅定的政府都是優點。

這場科技戰在路易士看來，可能才剛開始。他說：「中國透過美國經驗已經了解科技實力重要性，雙方在科技和經濟的衝突，會再持續一段時間。」

(中時新聞網)