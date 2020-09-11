台中市搜救犬「林志玲」，救人無數，2日因身體老化，於睡夢中安祥離世。（摘自陳星瑋臉書）

曾參與華山分屍案、高雄氣爆，救人無數的台中市搜救犬「林志玲」，2日因身體老化，於睡夢中離世，其搜救犬教官陳星瑋在臉書PO文悼念，「盼牠的靈魂已到另1個世界的大草原盡情奔跑，沒有苦痛。」；「林志玲」將擇於9月14日13時在大肚山萬里長城步道，以「灑葬」方式，讓骨灰歸為塵土，永續循環於世上。

搜救犬教官陳星瑋在臉書表示，「林志玲」已10歲，退休後，後腳退化無法走路，必須靠輔助器行走，且白內障，視力不佳常躺在家門口，8月28日當天不吃不喝，直到晚上7點完全趴著不動，跟小主人視訊後，才安詳離世。

「林志玲」完成火化後，陳星瑋在個人臉書詢問臉友，協助挑選「灑葬」日期，但有網友想幫「林志玲」辦1場追悼會，也有網友留言「任務結束、一路好走」，有人認為「林志玲」對社會有貢獻，葬禮不能草草了事，陳星瑋說，「塵歸塵、土歸土」低調祝禱即可。

陳星瑋指出，接班「林志玲」的義子「飆捍」，近來毫無朝氣，整天趴在桌下，胃口不太好，因每當「林志玲」出任務，「飆捍」總是「隨伺在側」，動物也是有情感的，突然失去朝夕相處的夥伴，難免有失落、悲傷心情。

陳星瑋是民間搜救犬教官，成立「遊俠搜救犬隊」，常協助消防單位山區尋人搜救工作；搜救犬「林志玲」，是他10年前買回的德國威瑪獵犬，曾接受瓦礫堆搜索、氣味追蹤訓練及測驗，當初取名「林志玲」，是因嘗試叫此名，即搖尾、眼神凝望等表現，以此為名。

(中時 )