家住彰化的盧姓男子13年前因涉嫌侵入住宅並猥褻少女，遭判刑且執行完畢後，轉至台中監獄附設培德醫院接受強制治療，時間長達9年，雖盧男每年都被評估「有再犯之虞」，但評估小組已對矯正他感到「黔驢技窮」，經台中高分檢聲請，台中高分院今裁定停止強制治療，盧男最快將於傍晚5點獲釋。

盧姓男子（42歲）當年連續犯下3次乘機猥褻罪，遭判刑1年，再加上他另犯其他案件，法院裁定合併應執行3年5月；但盧男於2011年間執行完畢後，直接被轉移至培德監獄接受強制治療，他對此感到不服、提出釋憲，大法官憲法法庭將於11月召開辯論庭。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳指出，盧姓受處分人每年接受評估都是有再犯之虞，今年5月間的評估結果，他再犯危險性達45％，與未接受強制治療前一樣；因法律規定受處分人必須在接受強制治療後、再犯危險性有顯著降低，才能聲請停止，當時檢察官也未准許其停止強制處分。

盧男事後向法院聲明異議，法官認為，培德醫院的13名評估小組成員中，有12人同意停止盧男強制治療、僅1人不同意，委員並認為治療9年已「黔驢技窮」，決定撤銷檢方不准停止的處分；台中高分檢基於尊重法官見解，向台中高分院聲請停止盧男強制治療處分，今天上午院方裁定停止盧男強制治療處分。

吳萃芳強調，盧男預計傍晚5點獲釋，但依照規定，他必須向彰化縣政府性侵害防治中心報到並接受危險性評估，若評估結果認為其需接受輔導、會安排時間持續身心治療與輔導，若評估認為他再犯率高、則將向當地檢方聲請再強制治療，盼盧男珍惜此機會，不要再犯。

(中時 )