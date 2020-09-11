英國周五宣布與日本達成貿易協議，為該國今年初脫離歐盟後，第一個敲定的自由貿易協議，根據該協議，英國99%出口日本的商品都享有免關稅的待遇。

英國貿易部宣布，英國與日本周五原則上已達成自由貿易協議，透過該協議，英國與日本之間每年的貿易額將擴大152億英鎊（195.3億美元）。

英國政府表示，與日本達成貿易協議是英國朝加入跨太平洋夥伴關係協議重要的一步。英日貿易協議中有關數位與數據條款，「遠遠超出歐盟與日本簽定之貿易協議的相關內容」，將有助英國金融科技公司在日本的營運。

(時報資訊)