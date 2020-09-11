《國際經濟》英日達成自由貿易協議 英99％出口商品免關稅 16:142020/09/11 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國周五宣布與日本達成貿易協議，為該國今年初脫離歐盟後，第一個敲定的自由貿易協議，根據該協議，英國99%出口日本的商品都享有免關稅的待遇。 英國貿易部宣布，英國與日本周五原則上已達成自由貿易協議，透過該協議，英國與日本之間每年的貿易額將擴大152億英鎊（195.3億美元）。 英國政府表示，與日本達成貿易協議是英國朝加入跨太平洋夥伴關係協議重要的一步。英日貿易協議中有關數位與數據條款，「遠遠超出歐盟與日本簽定之貿易協議的相關內容」，將有助英國金融科技公司在日本的營運。 (時報資訊) #英國 #貿易協議 #自由貿易協議 #日本 #免關稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》傳抖音恐錯過出售期限 川普：不會延長期限 10:172020/09/11 財經 匯率期貨趨勢專欄－關注歐洲央行、聯準會動向 04:102020/09/11 證券．權證 淡季來臨 留意油價回檔風險 04:102020/09/11 投資理財 美國務院次卿克拉奇 將來台 04:102020/09/11 財經要聞 股神巴菲特為何買進日本五大商社？ 16:332020/09/11 財經 美次卿9月17日訪台 高階經貿對談 04:102020/09/11 政治要聞 《國際經濟》強生不甩最後通牒 歐盟將強化英國無協議脫歐準備 15:572020/09/11 財經 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 09:392020/09/11 財經 日印簽署軍事協定 劍指大陸 16:562020/09/11 國際 《商情》鋼鐵庫存增 拖累國際鐵礦石價格收黑 11:252020/09/11 財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 科技戰美國致命劣勢 專家：不比大陸肯花錢終無勝算 - 財經 恐怖！散戶瘋搶「最雷股票」 台股又驚現泡沫了 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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