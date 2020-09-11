《國際產業》中國製Model 3 傳特斯拉擬銷往亞洲與歐洲 16:142020/09/11 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，特斯拉計畫將中國製Model 3電動車外銷亞洲與歐洲市場。 特斯拉的上海廠自去年12月起開始出貨Model 3電動車，消息人士表示，該公司亦計畫自明年起將中國製的Model 3銷往日本與香港。 特斯拉尚未對此消息發表評論。 該美國電動車大廠正在擴大在中國的產能，以在當地生產Model Y電動休旅車，並增加生產線製造更多電池組、發動機與發動機控制器。 特斯拉預計今年上海廠將打造15萬部Model 3，該廠上個月在中國的Model 3銷量約為11,800輛。 (時報資訊) #Model #特斯拉 #中國製 #銷往 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》中國製Model 3 傳特斯拉擬銷往亞洲與歐洲 16:142020/09/11 財經 《電機股》大陸、東南亞客戶需求回溫 東台營收有望轉佳 09:092020/09/11 財經 鈞興-KY自結8月營收1.98億元 再創單月新高 08:512020/09/11 財經 CIP27項離岸風電國產化全數達標 供應鏈成形 15:202020/09/11 財經 格力、九陽傳斥30億歐元 競購飛利浦家電業務 04:102020/09/11 全球財經 林口新創園創業家大賽 鏈結國際 04:102020/09/11 投資理財 EMspec歐洲設計時鐘 台灣上市 04:102020/09/11 投資理財 報價喊漲 塑化廠營運看俏 04:102020/09/11 證券．權證 星宇航空再奪獎 機上安全影片獲釜山廣告節獎項 13:072020/09/11 財經 台美洽簽雙邊貿易協定 吳釗燮：正是時候 03:142020/09/11 政治 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 科技戰美國致命劣勢 專家：不比大陸肯花錢終無勝算 - 財經 恐怖！散戶瘋搶「最雷股票」 台股又驚現泡沫了 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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