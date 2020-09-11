消息人士透露，特斯拉計畫將中國製Model 3電動車外銷亞洲與歐洲市場。

特斯拉的上海廠自去年12月起開始出貨Model 3電動車，消息人士表示，該公司亦計畫自明年起將中國製的Model 3銷往日本與香港。

特斯拉尚未對此消息發表評論。

該美國電動車大廠正在擴大在中國的產能，以在當地生產Model Y電動休旅車，並增加生產線製造更多電池組、發動機與發動機控制器。

特斯拉預計今年上海廠將打造15萬部Model 3，該廠上個月在中國的Model 3銷量約為11,800輛。

(時報資訊)