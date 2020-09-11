韓股今日幾乎全天低走，午後接近尾盤時忽現強勁上揚，以接近平盤收場。散戶大舉進場為韓股午後最重要支撐力。

周五南韓KOSPI指數收漲0.2點或+0.01%，為2396.7點。KOSPI指數本周收漲29.02點或+1.23%。

外資在主板賣超1640億韓元。上午衛生單位公布新增確診人數後，散戶大舉買超4510億韓元。機構投資人賣超3220億韓元。南韓衛生單位目前尚未決定，是否下周需再延長首都圈嚴格社交管制措施。

韓股的低迷主要為昨夜美股的頹勢，以及上周美國請領失業救濟人數攀高。南韓Kiwoom證券分析師指出，金融市場巨大的流動性支撐著巨幅上漲，主要是來自於對未來的希望。目前投資者的情緒正轉向更加注意於企業當前的價值(估值)。

主要大型股多收跌。例外為SK海力士大漲2.35%，以及Kakao Games上市第二日漲停，收報8.11萬韓元。南韓海關上午公布九月首十日出口情形，晶片出口大增43%。

美中政治關係的緊張、南韓當地新冠疫情確診數劣於預期的下降速度，皆不利於投資人信心。

韓元下跌0.17%，1186.9韓元兌一美元。韓元本周上漲0.2%。

(時報資訊)