何超盈瘦身成功，分享前後照片。（圖／翻攝自SabrinaHo何超盈微博）

澳門賭王何鴻燊四房長女何超盈去年帶球嫁給就讀哈佛大學的老公辛奇隆，原本外型纖細的何超盈在懷孕過程中體重狂漲，身形腫到超過老公兩倍大，還被網友虧像《神隱少女》的湯婆婆，「說她懷三胞胎都相信」。昨(10日)何超盈瘦身有成，曬出鏟肉前後照，重現S曲線身材和筆直長腿，纖腰甚至比減肥前的大腿還細，引來網友稱讚「太勵志」。

本月將滿30歲的何超盈遺傳了何家的優越基因，擁有大眼、高鼻樑跟苗條身材，2018年11月她和辛奇隆交往，隔年初又宣布懷孕3月，6月何家為嫁女兒辦了場奢華又復古的迎娶儀式，何超盈雙手和脖子上掛了滿滿的黃金首飾，更收了娘家的上億豪宅當嫁妝，寓意是長長久久有個安樂窩。

辛奇隆後來被起底小何超盈7歲，住在哈爾濱，2016年考進哈佛大學，被封為「哈爾濱之光」，學歷高，家中也財力雄厚，讓何超盈母親梁安琪十分滿意。去年8月何超盈因營養過剩提前剖腹，早產生下女兒「荷包蛋」，喜當外婆的梁安琪也送上玫瑰型的鑽石當見面禮。

懷孕期間因發福引來不少討論的何超盈，昨分享瘦身成功照片，她有感寫下：「懷孕時的我雖然辛苦但我每天都很快樂因為有她，生完小孩嘅（的）媽媽，更加不容易，背後的努力，減肥的動力就是為了更健康的身體可以陪她走陪她跳，所以一直留在香港家里（裡），不願意錯過見證她的每一個第一次。」並為所有媽媽加油打氣，照片中的何超盈穿著相同灰色運動緊身衣，擺著相同姿勢，身形小了1/2十分驚人，網友留言說：「效果太明顯了，加油」、「好有毅力」、「為母則強」、「完全是兩個人」。

(中時新聞網)