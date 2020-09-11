據印度衛生部門11日上午公布的數據，過去24小時，全國新增9萬6551例新冠病例，累計達456萬2414例。這是出現疫情來，印度單日新增病例數最多的一天。印度也再次打破單一國家單日新增確診病例數的世界紀錄。

印度已連續第二天單日新增病例數超過9.5萬例。9月10日，印度新增了9萬5735例病例，是當時的最高紀錄。此外，中新社報導說，過去24小時，印度新增了1209例死亡病例，累計達7萬6271例。據統計，印度有超354萬新冠患者痊癒，治癒率達到了77.65％。

《今日印度》援引西南部喀拉拉邦衛生部長的話報導稱，因為該邦的呼吸機出現了短缺以及老年病人數量增多，所以死亡病例可能會進一步增加。馬哈拉施特拉邦首席部長表示，鑒於世界衛生組織警告說未來幾天新冠病例數可能會進一步增多，所以我們已經決定增加對各醫院的氧氣供應。

按照原先安排，德里地區的地鐵洋紅色線、灰色線從11日7時開始恢復運營，從而結束了長達173天的停運。這兩條線路將在每天7時至13時、16時至22時運營，乘客須遵守相關衛生規則。

(中時 )