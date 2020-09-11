全球新冠肺炎疫情持續延燒，為因應產業類移工引進的入境檢疫，新北市政府勞工局10日公布「新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準」，除配合勞動部規範，更增訂項目如檢疫處所須為獨棟建築、實施分流送餐、甲級廢棄物清運規劃及終期消毒等4項措施，避免動線與一般民眾混雜，亦確保有落實清潔消毒作業，提高防疫規格，進而維護國人及移工的健康。

勞工局長陳瑞嘉表示，雖然受到疫情入境管制，產業類移工人數較以往下降，但國內產業還是有人力需求，如何在安全的防疫規劃下引進移工並紓解產業缺工，是中央與地方政府共同面臨的課題。

自今年8月5日起，為了降低移工與旅客混居的感染風險，雇主及仲介公司不得以非防疫旅館的一般旅宿業，作為移工居家檢疫場所。但實務上許多雇主及仲介公司為了滿足引進移工的需求，除防疫旅館之外，經常尋求符合規定的一般民宅來作為移工居家檢疫場所，為避免這類場所疏於管理導致防疫漏洞，勞工局依據勞動部「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」，並參採中央及新北市防疫旅館相關規定，訂定更嚴謹的規範標準。

勞工局進一步說明，移工引進及檢疫工作應同時兼顧，希望在疫情期間，使產業所受影響降至最低，關懷入境移工的健康，也能讓員工更安心的工作。相關措施標準及檢核申請，請上「新北勞動雲」搜尋「最新消息」下載參閱。

(工商 )