美股又見下殺，主要亞股漲多跌少，台股開低震盪收小黑，外資小幅買超台股，加上出口商續拋匯，激勵新台幣維持升勢，開盤後均維持在29.2元價位，上演股匯不同調，央行尾盤仍進場調節，終場收在29.506元兌1美元，升值1.3分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量5.86億美元。

新台幣同步收周線，本周累計升值3.1分或0.11％，終結連續二周跌勢。外匯交易員指出，美股近來偏震盪，牽動台股漲跌，外資操作保守有買有賣，僅小幅匯入，主要因出口商恐慌性拋匯還在延續，激勵新台幣實質匯率持升勢不變，盤中最高來到29.255元。「老大（央行）還是很堅持，尾盤一樣又回到29.5元價位」。

外匯交易員認為，新台幣升勢不變下，央行尾盤作價阻升力道也愈來愈重，畢竟出口表現佳，出口商拋匯的需求強勁，加上預期國際美元未來弱勢的看法不變，引發心理恐慌，早點拋就少損失些，更成為推高新台幣的主力，預料短線新台幣偏升格局不變。

(工商 )