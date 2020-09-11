20200911中天新聞 越吃越貴！「香水男」連吃霸王餐 這回栽了

怎麼又是你？一位唐姓男子吃霸王餐吃上癮，專挑新北市汐止區的店家下手，他先前已被受害店家公布長相後經警方依詐欺罪送辦。而他仍死性不改，昨晚又再度向店家點餐後，聲稱沒帶錢包，事後店家眼熟出他就是惡名昭彰的霸王餐慣犯，氣得PO網報警處理。

受害店家在臉書社團上控訴「這個騙子已經騙到汐止忠孝東路來，晚上七點多到我的店裡點餐總共500元，離開一下子再回來說他忘了帶錢包，因為本店剛開幕兩個多月，給客人方便，沒想到會碰到，因此特地PO文提醒附近店家要小心此人」，更曝光慣犯男子的特徵「戴眼鏡、帽子、濃濃香水味」。

據了解，唐男外型整潔，多穿著黑白條紋的上衣，頭戴灰色帽子，更手戴名錶。慣用守法皆是向店家點餐後，觀察其已開始備餐，便聲稱自己沒帶錢包能不能先賒帳等語，不僅看準店家不願浪費食材，還濫用店家對客人的信任。

這位經店家控訴的慣犯，7月31日才在汐止區大同路一間麵店狂點20顆水餃想賒帳，不料，卻當場被店家識破立即報警處理，依詐欺罪嫌移送辦。令人傻眼的是，這已是唐男今年第5度使用相同手法犯案，依詐欺罪將其送辦已第3次，但唐男遲遲未出庭，警方也於上月底通緝其到案說明。據《ETtoday新聞雲》報導，警方已積極聯繫店家偵辦，並於今日上午將唐男逮捕到案，全案將依詐欺罪依法究辦。

(中時新聞網)