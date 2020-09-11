立委集體涉貪案，太平洋流通前負責人李恆隆涉嫌行賄，上月4日遭羈押禁見。台北地院認為，李雖仍有串證之虞，但因有換腎病史，目前有手術急迫性及極高風險，戒護送醫也無法完成，今裁准李以1000萬元交保，限制住居、出境、出海，並禁止對外發表與案情相關言論，或與本案關係人不當接觸。

李恆隆下午近4點步出北院時，因法官命他不能對外發言，他對在場媒體比出「噓」的手勢後，完全沒有出聲，在律師陪同下搭上轎車離去。

李恆隆今開庭主張，經檢、調密集訊問後，他已自白全部事實，應無勾串或滅證之虞，羈押原因已消滅，且他換過腎，近期經台大醫院體檢後，發現應儘速找當初幫他移植的專科醫師手術，故聲請撤銷羈押。

北院裁定理由指出，本案案情繁雜，檢調經過1個多月調查，認有許多事實待釐清，李恆隆目前仍有勾串共犯或證人之虞，且經濟能力不錯，有多年在國際間從商的經歷，具有逃亡能力，羈押原因仍在。

不過，李恆隆提出的體檢證明中，經確診罹患疾病，因他曾換過腎，手術風險極高，應儘速交由原移植專科醫師進行手術，無法在看守所內完成，且具有急迫性及極高風險，也無法透過戒護送醫完成，符合《刑事訴訟法》「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的停押要件。

法官考量本案罪名重大，且涉及立法委員，賄賂金額不少，危害國家法益甚大，衡量本案刑罰權公益、防逃防勾串及李恆隆的健康權利等情況，裁定以1000萬元交保，並限制住居於台北市信義區住所，自今起8個月限制出境、出海，禁止對外發表與本案相關言論，或與案件關係人為不當接觸，另在確定出院日期後，應主動通知檢方。

(中時 )