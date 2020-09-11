資深女星蔡閨，因為本名叫「蔡蠵龜」，讓她搭上交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，在8月1日免費登上龜山島引起熱議，今天在臉書貼出大陸新聞報紙的內容，不僅有她的相關報導，更得意表示曾有人邀約到大陸發展，但被她以一個理由直接婉拒。

蔡閨在臉書貼出2張大陸的新聞報紙，只見裡面有她的相關報導，也回憶起當年是第一位到大陸主持亞洲第一屆電視金鹰獎的人，主持完對方還希望她幫忙配卡通唐老鴨的聲音，至今回想起來仍記憶猶新，而且還開出優渥條件，希望她能接下主持臨機應變式的電視節目主持棒，不過卻被她當場婉拒了，原因是「台灣小吃那裡吃不到」。

對此網友也紛紛留言：「不為利誘，真心愛台灣，精神可佩」、「真的是愛國藝人的典範」、「妳真的很勇敢，果然很愛台灣」，對此蔡閨也回應：「那是一定要的」。

而當時龜山島開放觀光20周年慶活動時，蔡閨成為免費登島遊玩第一人，讓她難掩興奮之情在臉書PO文表示：「今天開始請稱呼我~『龜島主』」。

(中時新聞網)