南投水里好山好水除了吸引觀光客，水里溪的翻滾水流，也成為台灣輕艇奧運培訓隊的秘密基地，雖然奧運延期打亂節奏，但培訓隊表示，早已在水里練習多時，目標東奧奪得佳績。

水里溪的水質優良、水量充沛，且溪岸的寬度適合比賽，已經達到國際標準。

水里鄉公所總務兼圖書館長徐玉玲說，公所已向經濟部水利署爭取相關經費，來營造符合國際水準的輕艇訓練基地，加上台電水力電廠的就在上游，放水後引出的水量能夠直通水里溪，對應選手們的需要控制水流，給選手最好支援。

中華民國輕艇協會副理事長林婉如說，目前有4位奧培選長期在水里溪訓練，這些選手從學生時期就來到這邊，對在地環境相當喜愛。

除了國手外，包括台中教育大學、台灣體育大學、水里商工的新星選手，也都固定在水里練習，這邊也定期舉辦輕艇比賽，讓選手們以賽代訓，培養更多經驗。

選手們強調，水里溪「可控的激流」是可遇不可求環境，感謝台電水力電廠、水利署、鄉公所和學校的多方合作，讓他們可以專注所愛，有這麼好的訓練場地。期待加緊練習，明年有機會進入東京奧運的最高殿堂。

(中時 )