考上公職是許多人的夢想，有些人剛畢業時先進入職場工作，過了幾年，通過國考再進入公職，卻擔心畢業後工作了幾年的勞保年資是否會因此消失？對此，勞保局回應，勞保年資並不會就消失，等到符合規定屆齡退休，在65歲後可向勞保局提出申請一次請領老年年金給付。此外，勞工在工作期間，雇主都有依法提撥6%退休金的話，在年滿60歲時也可請領。

勞保局強調，如果從勞保轉入公保後，這段期間並未轉出投入勞保，在公保屆齡退休後，且年滿60歲時即可向勞保局提出一次請領勞退金，若勞保投保年資並未達到15年，只能一次請領。

勞保局表示，根據勞工保險條例第58條規定，保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付；未滿15年者，請領老年一次金給付。老年年金給付請領資格必須符合法定年齡，且保險年資合計滿15年者才能請領月領，勞保年資不足15年者，如果沒有再投保勞保累計年資，到時老年年金就只能一次請領，但勞保年資並不會因為轉入公保就消失。

自8月20日起勞保局已啟動e化服務，只要以健保卡號、設籍戶口名簿戶號即可登入勞保局ｅ化服務查詢個人資料，同時，「勞保局行動服務」APP註冊帳號亦同步開放，歡迎民眾踴躍使用。

(中時新聞網)