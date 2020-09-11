星宇航空逆勢操作，決定加租12架客機，包括8架A330-900neo客機，該型機預計最快明年第4季引進，該型機可飛到札幌、中歐、澳洲。前航空界董事長級人士指出，K董真是膽識過人，估計這是星宇因應疫情調整營運策略的方案之一，在飛美國之前，以中運量客機搶飛中程航線，還可將該型機放在亞洲客量大的熱門航點。

星宇公關長聶國維表示，公司增租8架A330-900neo已確定，另外增租3架A321neo也已確定，所以A321neo由原10架增加至13架。另原A350機隊自購17架，再增租1架共18架，機型為A350-900 10架、A350-1000 8架共18架。以上39架機隊於2024年底前全部交機完畢。

聶國維指出，星宇是新設航空公司，需要儘快建立完整航網，有了三種機型，營運調度彈性大幅增加。A330-900neo初期將安排在亞洲航線，先建立完整的亞洲區間航線。

A330-900neo三艙等可載客約287名，星宇是國籍航空中首家引進該型機的航空公司。

星宇原與空巴簽約購入17架A350 XWB廣體客機，其中9架是A350-900、8架是A350-1000，原本首架A350 XWB預定明年第4季交機，現推遲到2022年初；星宇則再新租一架A350-900，變成10架A350-900、8架A350-1000。星宇預計2022年第2季之後才開美西航線。

Starlux Airlines計劃租賃八架空客A330-900neos，這些飛機將於2021年第四季度開始交付。

這將使Starlux航空公司成為台灣第一家使用A330-900neo的航空公司。

A330-900neo和A350-900有什麼區別？．在典型的三艙配置中，A330-900neo可容納260-300人，而A350-900可容納300-350人．A330-900neo的射程約為7200海裡，而A350-900的射程約為8100海裡

如您所見，儘管A330-900neo可以在許多市場上做到這一點，但A350的範圍更大，更長。

Starlux航空公司還略微增加了其A350訂單-Starlux正在訂購另一架A350-900，這意味著該航空公司最終將擁有10架，另外還有9架A350-1000。

Starlux的交貨時間會稍有延遲，這顯然不是根據其自身的要求，而是由於空客的交貨時間表。雖然Starlux原定於2021年第四季度開始交付A350，但現在的計劃是讓Starlux在2022年第一季度交付其第一架A350。屆時，Starlux將開通飛往美國西海岸的航班到2022年第二季度。

(工商 )