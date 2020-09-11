總統府發言人丁允恭因桃色醜聞閃辭獲准，行政院長蘇貞昌9日表示，丁是個很有才華的年輕人，卻受個人私領域的事情影響並辭職，他覺得很可惜。對此，宅神朱學恆砲轟蘇貞昌，是多沒道德觀和同理心，才會覺得濫用權力欺壓想逃離不正常關係的女記者是個私領域的事情，是個有才華好可惜的事情？

朱學恒今(11日)臉書上表示，「沒有叫你有天一樣高的道德標準，至少不要有渣一般的護航很難嗎？」

對於蘇揆的態度，朱學恒忍不住砲轟，他不能想像，以前當過別人男友，現在是妻子丈夫，是女兒的爸爸，也是行政院院長的蘇貞昌，要有多沒道德觀，多沒同理心，才會覺得這樣濫用官員身分欺壓想要逃離不正常關係的女記者是個私領域的事情，是個有才華好可惜的事情？如果蘇貞昌認識的是Y女，不是丁允恭，你會幫誰說話呢？

朱學恒指出，一個新聞局長將前女友的親密照公布在網路上，事後還要求媒體撤下相關新聞，這對於在媒體圈任職的Y女來講是多大的威嚇力？這難道不是濫用公權力？

朱學恒說，事後Y女除了多次尋短之外，也沒辦法在媒體圈任職，就是因為沒人能對付高雄市新聞局長、總統府發言人丁允恭。Y女到了台北任職，一直騷擾她的丁允恭也到台北當總統府發言人，「這種心理壓力是一般人承受的了嗎？」

最後，朱學恆質疑，事件被揭開後，中華民國的行政院長對這種全民皆知為渣的行為，反應是覺得有才華好可惜，那你不認識的Y女就不可惜了嗎？只能在暗夜哭泣的Y女知道連行政院長也不敢批評她的加害者，她心裡會怎麼想？

蘇揆今受訪再度被問到丁允恭事件時回答，「不過，丁允恭做錯事就要負責，就要面對，確實是可惜了他擁有的才華，但也因為他做錯了事，向社會認錯道歉，這都是應該的，也不能護短。」

沒有叫你有天一樣高的道德標準，至少不要有渣一般的護航很難嗎? Y女跟他當時男友還寫了一封求助信給陳菊，根據《中國時報》的報導：「據悉，這封信是Y女的男友在2017年時透過曾任民進黨主席的一位大老將信給陳菊，內容非常卑微的表示，他們受到丁允... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年9月10日 星期四

(中時新聞網)