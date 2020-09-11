屏東縣88歲顏姓老翁思念自己的兒子，但僅記得兒子住在桃園台北監獄附近，10日上午自己搭火車北上，搭乘計程車時卻想不到確切住處。所幸龜山警方聯繫屏東縣府社工，聯繫上兒子，他也趕來派出所接回父親。
警方表示，10日下午5時大林派出所警員陳冠宇及警員談姿伶執行備勤及值班勤務時，突然有計程車司機稱由桃園火車站載到1名老人家，跟他說到台北監獄，當司機將其帶至台北監獄一帶，老人家卻無法找到詳細地址，只好把老翁載至派出所，尋求派出所的協助。
員警查證老翁身分姓顏，長年居住屏東縣，他說家人住在這裡，但是無法正確說出地址及提供聯絡方式，因查證顏姓老翁獨居屏東，透過顏姓老翁身上手機，先聯繫上屏東市政府長照員，取得緊急聯絡人電話，打過卻無人接聽，只好再利用緊急姓名查詢找到親屬電話，查出顏姓老翁大兒子居住龜山區中興路上靠近台北監獄附近，順利聯繫大兒子趕到大林派出所繳清車資。
大兒子表示，父親有失智情況，且沒有聽到父親要由屏東來桃園找他，萬分感謝員警幫忙，也付清車資後，將父親帶回家中休息，結束迷途記，大林派出所所長鄭純家呼籲家裡有身障者的家屬，殘障手冊緊急聯絡人最好有聯絡電話，方便警方遇到類似案件可以迅速聯絡緊急聯絡人，省下許多查詢時間。
(中時 )
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