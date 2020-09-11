在美國的斡旋之下，阿拉伯聯合大公國日前與以色列實現「關係正常化」，且雙方下周將在美國簽署正式協議。美國總統川普10日預告，屆時可能會出現另一國效仿阿拉伯，與以色列建立外交關係。

川普在白宮記者會上表示：「下周在白宮，我們將舉行阿拉伯聯合大公國和以色列和平協議簽署儀式，屆時可能會有另1國加入儀式，簽署和平協定。」他還補充，「我可以告訴你們，希望加入這份協議的國家正在排隊，中東將實現和平。」

川普雖然沒有明確透露哪個國家將加入這份協議，但他表示：「你們會在近期聽到很多國家與以色列建立外交關係，另外，我目前正在啟動與沙烏地阿阿伯國王的會談」。對此，沙烏地駐美大使館目前尚未作出回應。

先前外界猜測，美國促成色列和阿拉伯聯合大公國實現關係正常化之後，可能造成連帶效應，川普也曾在白宮記者會上公開表示，希望沙烏地效仿阿拉伯聯合大公國，與以色列達成關係正常化協定。

但是，沙烏地方面表示，在美國承認巴勒斯坦的國家地位之前，該國不會與以色列建立外交關係。

白宮透露，川普將於9月15日為以色列和阿拉伯聯合大公國的歷史性協議主持簽署儀式。為此，川普還獲得了2021年諾貝爾和平獎提名。

(中時 )