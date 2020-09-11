STEAM教案作品之一，板橋高中「生物藝術—地味採集計畫」(戴上容攝)

跨領域正夯！新北市文化局、教育局攜手將藝術ART融入跨領域學習，成為獨特科學、技術、工程、藝術以及數學跨科教學「STEAM」教學法，11日40所學校、15位藝術家齊聲宣布推出「STEAM」成形，文化局表示，參與的40間學校即日起會有一周一堂STEAM藝術課程。

文化局11日於新北市立圖書館三重分館舉辦「以藝術出發 STEAM 教案開發課程」記者會，文化局長龔雅雯、教育局長張明文和新北市40所學校校長與15位藝術家到場響應。

龔雅雯表示，位於鶯歌區的新北市立美術館將於二年後完工，除了硬體設備落成外，文化局希望透過「從藝術出發STEAM教案開發課程」與藝術家及學校教師協作，培養學生藝術的軟實力，文化局、學校歷經2個月討論教案凝聚共識，即日起正式進入校園試教。

龔雅雯表示，「從藝術出發STEAM教案開發課程」計畫以「全民美術館」為宗旨，串聯起從幼兒開始到高中的藝術美感，要讓孩子用藝術認識世界，重新感受環境與週遭人事物，讓孩子在生活中發現美感。

文化局表示，以美術為出發的STEAM創新教育，將透過藝術家、學校各領域教師合作，新北市40所參與學校將以一周一堂跨領域藝術課程，讓孩子進入美感世界，未來新北市立美術館落成後，有望展出學生這段時間創作的美感作品。

(中時 )