【政新鮮】蘇揆惋惜丁允恭好才幹！王世堅砲轟：壞了全國男人的形象

總統府前發言人丁允恭日前遭前女友爆料不僅劈腿4女，還3次逼迫她墮胎，更把高雄市新聞局長辦公室當砲房，行徑相當離譜。對次台北市議員王世堅表示「丁允恭壞了我們全國男人的形象」，直呼風流跟下流完全不同。

台北市議員王世堅今(11日)接受《中時新聞網》表示，丁允恭此行徑涉及的感情部分較多，可是他用局長辦公室明顯的就是公器私用、假公濟私，還不斷糾纏這位女性，王世堅認為這已是「渣男」的行徑了，而且對女性的身體不尊重。最後更再次強調，丁允恭壞了所有我們男人的名聲，下流跟風流是不一樣的，希望這件事可以讓丁允恭引以為戒。

丁允恭。(本報系資料照)

而日前行政院長蘇貞昌受訪時談及丁允恭一事，表示「丁允恭做錯事就要負責，就要面對，確實可惜了他擁有的才華」。對此王世堅認為，「蘇院長以全國最高的行政首長之尊，不必為了丁允恭個人的錯誤來發言，而發言的內容講得又跟我們社會上現在多數的看法不一樣的時候，當然會引起一些爭議，」王世堅還提到，現在監察委員紀惠容已經要立案調查了，可見陳菊院長跟監察院也會公事公辦，更希望蘇貞昌院長可以把心思放在大的事物上面。

最後王世堅也強調身為公眾人物還是有公私領域之分，只要涉及公共事務、參與公共事務，就會被比較用嚴格的標準或是放大鏡來檢視，那也只能接受，不然就不要擔任公職，這是一定要付出的代價。

(剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)