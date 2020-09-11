網友貼出自己好心拿出的口罩，但沒想到卻因為顏色被拒絕。(圖擷取自爆怨公社)

自疫情爆發以來，口罩已變成國人的生活必需品。今(11)日就有網友分享，他在等公車時好心將口罩拿給一旁忘記戴口罩的女子，沒想到她看了一眼後竟說：「我不喜歡藍色的。」一番美意卻被這理由拒絕，讓他錯愕不已。也讓網友怒喊，「這種人不值得幫忙！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》上表示，自己在等公車時，一旁的婦人因忘記戴口罩所以司機揮手示意表示無法上車，好心的他便將包裡的口罩拿出遞給女子，但她看到口罩顏色為藍色時卻開口問，「有沒有粉色或黃色的？」直說自己不喜歡藍色。最後婦人沒有接受他的好意，繼續站在原地，讓原PO錯愕不已。

這荒唐的事發經過讓他忍不住上網抱怨，「最後，我的公車來了，沒為社會盡一份力，真的很抱歉。」更以幽默口吻說，一定是自己又老又醜，「惹得人家不願意拿我給的口罩。」大嘆想好心幫助人，怎料碰到這樣的奇葩事，只能說無緣了。

貼文發出8小時後已吸引1.2萬人按讚，近1500則留言，女子誇張的行徑也讓網友看傻眼，「社會的病態，有得用才是重點」、「她其實是站在那騙口罩的」、「病毒會挑口罩顏色嗎？」更有眼尖網友發現，原PO拿的是中衛口罩，「不識貨，這中衛的欸！」

(中時新聞網)