開學了 六福村祭學生專屬優惠 16:462020/09/11 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 六福村為大學生迎新，開學推出學生優惠票價。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六福村為大學生迎新，開學推出學生優惠票價。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真） 大學生下周陸續開學，為了迎接返校潮，六福村主題遊樂園於開學季祭出學生優惠，讓學生們可以抓住假期尾聲，或是學長姐帶學弟妹到六福村迎新，製造青春回憶。 六福村行銷經理黃淑芳表示，大學生開學最期待迎新及聯誼，六福村在開學時期，以學生優惠價550元，提供學生暢玩，包含刺激的大怒神、笑傲飛鷹、火山歷險等，促進同學情誼。 此外，一般遊客於9月16日現場購票，也贈送萬聖節檔期入園券一張，更多優惠及詳情，可上六福村官網或臉書粉絲專頁查詢。 (中時 ) #六福村主題遊樂園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台科大新生入學 校長勉勵多讀書多思辨 13:092020/09/11 生活 中秋國慶遊宜花 交通部推客運＋租車優惠 11:352020/09/11 旅遊 合庫漢來美食世界卡 饗宴尊榮隨行 04:102020/09/11 產業特刊 青農陳裕夫由麵包師改行當農夫 15:152020/09/11 生活 Ford歡慶上月全市占衝第三 全車系多項專屬優惠齊出 04:102020/09/11 產業特刊 黃捷考察濕地 霸氣造型網友驚叫：地層下陷了 08:402020/09/11 政治 台中好湯音樂會在東勢 泡湯享天籟森林浴一次滿足 13:352020/09/11 寶島 想要出國往南投走一遭就有 北歐風情畫就在這秘境裡 09:002020/09/11 旅遊 台生坐而言與陸生起而行 04:102020/09/11 兩岸藝文 台中好湯音樂會東勢登場 12日溫泉、音樂、森林一次享受 13:592020/09/11 財經 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 生活 國小兒偷存錢牽媽媽去「神祕地」 她一看淚崩：沒白養你 - 生活 嘉義市安心旅遊再補助1500萬元 先搶先贏用完截止 - 生活 9月還有4個颱風？彭啟明提醒「秋颱路徑多變又強」：別僥倖 - 生活 鄭文燦宣布 桃園三節敬老金每節2500元降為2000元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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