六福村為大學生迎新，開學推出學生優惠票價。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

大學生下周陸續開學，為了迎接返校潮，六福村主題遊樂園於開學季祭出學生優惠，讓學生們可以抓住假期尾聲，或是學長姐帶學弟妹到六福村迎新，製造青春回憶。

六福村行銷經理黃淑芳表示，大學生開學最期待迎新及聯誼，六福村在開學時期，以學生優惠價550元，提供學生暢玩，包含刺激的大怒神、笑傲飛鷹、火山歷險等，促進同學情誼。

此外，一般遊客於9月16日現場購票，也贈送萬聖節檔期入園券一張，更多優惠及詳情，可上六福村官網或臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )