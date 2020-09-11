法務部調查局11日舉辦「全國安全防護工作會報第1次擴大會議」，總統蔡英文在致詞時指示國安體系及行政部門合作建構「事前預警，事中應變，事後復原」機制，並培育安全防護人才，開發安全防護科技，達到守護台灣的最終目標。

蔡英文表示，全國安全防護工作的總體目標，是保護中華民國台灣的國家安全及社會安定，各機關不論如何劃分權責，都屬於國家安全事務的一環，應秉持國安、行政合作無間的精神，建立國安行政的統合協調機制，達到守護臺灣的最終目標。

蔡英文並提示全國安全防護的三項策略，第一是盤點安全防護工作所要保護的對象，包括高科技、關鍵基礎設施及自由民主制度等；第二是國安體系及行政部門合作建構「事前預警，事中應變，事後復原」機制；第三是請行政院、國安局積極投注經費與人力，培育安全防護人才，開發安全防護科技。

蔡英文強調，安全防護工作絕不同於過去威權時代對個人及社會的控制，而是國家安全的工作，要防護的是國家跟社會整體安全。各機關都要本於權責自行做好防護，才能運作如常，不會被滲透的力量所侵擾，尤其是讓國家及社會運作的基礎設施必須要做完整的防護，以避免國家運作被癱瘓。

行政院長蘇貞昌致詞時也表示，現今時代改變，整個世界互動情狀大幅改變，國家安全維護工作內容也應該與時俱進，要多方考量各種面向，尤其需要全國機關一起共同來努力來面對新時代、新型態的國安威脅與挑戰。

(中時 )