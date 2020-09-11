印尼國會一重要委員會周五與政府達成協議，2021年預算赤字目標，將由總統維多多(Widodo)提出的GDP占比5.5%，再往上提升至5.7%占比。2021年全年經濟目標為5%，取總統建議的4.5~5.5%中間點。其餘的預算案則由預算委員會通過，沒有太大變化。

加大的預算赤字主要為委員會與政府對明年支出小幅提高，稅收目標並降低。明年總支出為2750兆印尼盧比(約1846.9億美元)，國家總稅收目標為1743兆印尼盧比。

財政部長補充表示，考慮到經濟不確定性，額外的支出已通過，將用於巨幅的能源補貼和其他支出。

印尼新冠疫情轉趨嚴重，國會議員沒有討論到本周一開始的雅加達地區大規模社交管制措施，如何計劃復原，因該措施將嚴重影響經濟前景。

印尼股市今日劇烈震盪，早盤下跌3%，最終收漲2.0%。儘管如此，收盤仍來到自3月以來的低點。

另外儘管央行試圖護盤，印尼盧比在近兩周仍跌了約2%，主要為投資人懼怕於印尼國會一委員會的提案正進行討論，試圖修改中央銀行法，降低央行的中立性。

(時報資訊)