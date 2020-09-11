近期汽車產業及製造業復甦，日本鋼廠再次提升產量，不過日前鐵礦石價格高漲，因此收購更多廢鋼來平衡煉鋼成本，使日本廢鋼內需增加，進而拉抬價格攀升。

最新報價，日本2H廢鋼漲近2.5%，每公噸至290美元，1H廢鋼漲近2.4%，每公噸漲至305美元，兩者皆為近一年高點。(商品行情網)

(時報資訊)