《商情》日本內需增 拉抬廢鋼價飆升 16:482020/09/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期汽車產業及製造業復甦，日本鋼廠再次提升產量，不過日前鐵礦石價格高漲，因此收購更多廢鋼來平衡煉鋼成本，使日本廢鋼內需增加，進而拉抬價格攀升。 最新報價，日本2H廢鋼漲近2.5%，每公噸至290美元，1H廢鋼漲近2.4%，每公噸漲至305美元，兩者皆為近一年高點。(商品行情網) (時報資訊) #廢鋼 #內需 #拉抬 #飆升 #汽車產業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》低接買盤 推助東京期膠低點彈升 10:002020/09/11 財經 寶鋼喊漲 中鋼：第四季超旺 04:102020/09/11 證券．權證 挽救經濟 陸急推5大新型消費 04:102020/09/11 焦點新聞 《台北股市》黃天牧讚許藏壽司在台上櫃 不評論蜜月行情 13:412020/09/11 財經 《商情》宅經濟需求帶動 寶鋼10月盤價續漲 14:322020/09/11 財經 全球拚1.8億台 NB出貨挑戰8年新高 04:102020/09/11 財經要聞 《半導體》華邦電處分土地獲利約4100萬元 Q3業績優預期 10:172020/09/11 財經 NISSAN JUKE全數完售 二代改款新車裕隆日產第四季導入 04:102020/09/11 產業特刊 《鋼鐵股》春雨8月營收年減18％ Q4展望樂觀 08:522020/09/11 財經 美股科技基金 卡位上漲行情 04:102020/09/11 投資理財 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 科技戰美國致命劣勢 專家：不比大陸肯花錢終無勝算 - 財經 恐怖！散戶瘋搶「最雷股票」 台股又驚現泡沫了 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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