受美股期貨走高與特斯拉概念股大漲帶動，周五香港恆生指數收漲0.78%，為24503.31點。國企股(H股)收漲0.71%，為9752.50點。

博奕股走高，金沙中國收漲4.5%，在藍籌股中表現最佳。交行跌1.3%，表現最差。

恆生科技股收漲2.6%，終止連6跌，中芯國際收漲6.80%，美團漲逾4%，小米漲3.56%，騰訊收漲近2%。

消息指出美國電動車大廠特斯拉有意將上海工廠生產的中國製Model 3銷往其他亞洲市場與歐洲，受此消息激勵，尾盤特斯拉概念股應聲大漲，帶動恆指一度漲逾1%，終場雅迪控股大漲11.37%，比亞迪漲7.26%，贛鋒鋰業漲2.63%。

消息人士透露，打算外銷的中國製Model 3可能從第四季開始量產，可能出口的市場包括新加坡、澳洲、紐西蘭與歐洲，另有消息指出，自明年起將中國製Model 3將銷往日本與香港。

(時報資訊)