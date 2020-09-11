雖然疫情仍在發酵，國際旅客大量流失，但精華區店面仍有業者逆勢搶進，忠孝東路上原本分割出租的原安泰銀行店面，目前已經開始進行裝修，並掛起百達翡麗的海報，而西門町的地標「TiT國際廣場」，也傳出有國際的零售百貨業者進駐，搶先卡位後疫情時代的觀光商機。

忠孝東路上的原安泰銀行店面，2010年由亨得利以總價9.5億元得標，後來銀行退租後，店面分割為兩戶出租，但出租狀況並不順遂，甚至很長的時間還成為短租賣場的臨時店面，不過就在轉手過後，近期兩間店面都開始準備室內外的裝修，還掛起百達翡麗的廣告海報，據了解業主打算將店面打通，打造台北市百達翡麗的指標旗艦店。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，東區店面雖然有些空置，但陸續也找到租客順利出租，整體租金仍較先前全盛時期下滑，不過區域內也有業者逆勢展店，看好高端的消費需求與能力，打造舒適與具有質感的消費空間，銷售單品的價格可能上百萬元，店面相當於進口名車的銷售中心。

至於另一個熱門的商圈西門町，原本依賴本土和國際旅客的消費支撐，但在疫情發效之下，店面經營都面臨嚴峻的挑戰，尤其是伴手禮相關業者，原本陸客商機禮品是一箱一箱賣，現在門市客戶則是稀稀落落，不過即使疫情仍重創西門町商機，但仍有業者選擇逆勢展店，準備先卡位等市場復甦。

西門町的「TiT國際廣場」，出現一筆實價租金行情，今年2月成交月租金462萬元，共出租商場1086坪，該筆實價租金也是今年以來西門町實價租金的最高金額，目前同樣在裝修當中。

曾敬德表示，現在西門町有業者打算超前佈署，避免以後觀光人潮復甦後，搶不到好的店面，比較有趣的是，現在業者初期租金可能半價左右，但簽約時會約定當來台旅客不用隔離14天，且未來香港與陸客解禁後，租金就調回原本的水準。

(時報資訊)