銀髮族年代來臨，政府也推動長照2.0，不只女性擔任照服員，很多男性也投入照顧服務產業，台中市勞工局去年補助17個單位辦理28班照顧服務員訓練，752人完成訓練，其中男性162人、占21.5％，女性590人、占78.5％)，平均就業率達8成，為長照體系增添生力軍。

勞工局長吳威志指出，今年預計辦理22班，目前已開辦18班，參訓人數549人，其中，男性148人、占27％，女性401人、占73％，男性照顧服務員有增加趨勢。

25歲的小陸在接受訓練後，順利投入照服產業的男性照服員，他曾設立清潔公司，因意識到高齡化社會，長照是必須面臨的重要課題，在與父母詳談之後，獲得父母認同，且一起報名參加照顧服務員訓練課程，結訓後投入長照產業。

小陸認為，長照是需要技巧與耐心的工作，期望政府多加宣導，才能培育出更多具有關懷或同理心的人才。

吳威志說，台中市就業服務處23處就業服務據點，提供客製化一站式就業媒合及諮詢服務，連結中央資源提供「缺工就業獎勵方案」，經推介、媒合投入日照中心或居服單位從事照顧服務工作的求職者，可獲獎勵金，並依受僱期間長短，每月可領取5000元至7000元獎助，最長發給18個月。

此外，勞工局結合大專院校辦理「職場導航」講座，透過「職務內容與職能剖析」及「業界達人職場眉角」課程持續宣導，並邀請長照領域專家及業界優秀照服員，帶領學子了解長照產業現況發展。

(中時 )