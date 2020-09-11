國光生技（4142）宣布與國內生物製劑大廠喜康生技簽署生產服務合約(Master Service Agreement)。國光生技表示，配合政府防疫需求，確保台灣優先，全力尋求新冠疫苗原液量產合作夥伴。國光本身加上永昕與喜康的產能之年產量足以滿足全台民眾的需求。

國光生技自主研發的COVID-19新冠疫苗已進入一期人體臨床試驗；若一期臨床試驗順利，預計11月進入二期臨床試驗，並於第三期臨床啟動多國多中心合作，以期能年底前開始量產，明年中旬提供全民接種新冠疫苗。

國光生技表示，一、二期臨床試驗均在台灣進行；一期人體臨床試驗由台大醫院展開，二期會加入其他醫院，收案人數至少1500人，希望達3000人。目前規劃10月先小量生產，希望明年農曆前達150～200萬劑，由醫護人員及高危險群優先施打。

國光生技5年前投入重組蛋白技術平台研究開發，今年透過新冠疫苗自主開發走入臨床；目前巴西、土耳其、捷克、新加坡、越南及菲律賓等表達合作疫苗開發意願。

此外，國光生受惠疫苗開始小量出貨，8月營收1.68億元，創今年次高，月增8766％；前8月營收 6億元，年增48.84％。國光生今年所有流感疫苗已填充完成，預估出貨高峰將落在9月，第4季初可全面出貨完畢。

今年政府公費四價流感疫苗總採購量逾600萬劑，國光生取得約6成；另新冠肺炎疫情延燒，政府擬讓國軍全面施打流感疫苗，再釋出標案約17萬劑，由國光生全拿，國光生今年將供應全台近390萬劑公費四價流感疫苗。

(工商 )