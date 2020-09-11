在毛利較高的口罩、防護衣等防疫產品出貨增，以及急單回流，聚陽（1477）8月稅前獲利3.49億元，年增47.6％。累計今年1-8月稅前獲利17.26億元，年成長8.7％。累積1-8月每股稅前獲利7.85元。

聚陽指出，第3季訂單持續回溫，睡衣、休閒、運動服飾為3大主力，加上防疫商品助攻，第3季能表現有望較去年同期成長。

下半年表現將優於上半年；聚陽指出，在防疫產品出貨增，休閒服飾急單持續挹注，以及主要客戶基本服飾需求增加，下半年的營運應可保持在成長軌道上。

(工商 )