防疫產品熱賣助攻 聚陽8月稅前獲利年增47.6％ 16:512020/09/11 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在毛利較高的口罩、防護衣等防疫產品出貨增，以及急單回流，聚陽（1477）8月稅前獲利3.49億元，年增47.6％。累計今年1-8月稅前獲利17.26億元，年成長8.7％。累積1-8月每股稅前獲利7.85元。 聚陽指出，第3季訂單持續回溫，睡衣、休閒、運動服飾為3大主力，加上防疫商品助攻，第3季能表現有望較去年同期成長。 下半年表現將優於上半年；聚陽指出，在防疫產品出貨增，休閒服飾急單持續挹注，以及主要客戶基本服飾需求增加，下半年的營運應可保持在成長軌道上。 (工商 ) #聚陽 #稅前獲利 #防疫產品 #急單 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸半導體進口額 前8月年增15％ 04:102020/09/11 全球財經 股市短波－豐泰 前八月獲利年減28.8％ 04:102020/09/11 證券．權證 時碩8月營收月增12.7％ 年減15.88％ 10:022020/09/11 財經 經濟回暖 上市公司8月營收年增1.95％ 15:422020/09/11 財經 《鋼鐵股》春雨8月營收年減18％ Q4展望樂觀 08:522020/09/11 財經 7＋8月營運完勝Q2 11檔Q3獲利暴走可期 04:102020/09/11 產業特刊 台產自結8月每股稅前盈餘達0.23元 10:102020/09/11 財經 《台北股市》前8月IPO家數僅14家 上市櫃籌資金額跳增 07:442020/09/11 財經 茂綸終端產品服務帶動 8月營收創再創同期新高 11:102020/09/11 財經 《興櫃股》穎台科技下半年營運看俏 Mini LED帶動整體業績大幅增長 08:012020/09/11 財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 恐怖！散戶瘋搶「最雷股票」 台股又驚現泡沫了 - 財經 科技戰美國致命劣勢 專家：不比大陸肯花錢終無勝算 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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