路透引述消息人士指出，新加坡政府持有的投資公司淡馬錫考慮投資螞蟻集團的首次公開招股（IPO）。

另外，消息稱，新加坡的主權財富基金GIC也在考慮投資螞蟻集團IPO。

路透稍早引述消息人士透露，螞蟻集團通過其上市顧問與沙烏地阿拉伯主權財富基金接洽，期望日後招股時獲對方認購股份，沙烏地阿拉伯方面正就此作考慮。

螞蟻集團申請在香港和上海上市，兩地集資額傳高達300億美元。

(工商 )