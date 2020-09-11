適逢陸印邊境緊張之際，日本和印度簽署《物資勞務相互提供協定》，允許武裝部隊相互交換物資和服務，兩國領導人並互通電話，表明將加強安保合作，一系列動作背後直指北京。

日本政府10日宣佈，日本和印度9日簽署了日本自衛隊和印度武裝部隊使用對方物資和服務的《物資勞務相互提供協定》；印度國防部也在同日宣佈上述消息。根據協定內容，日本自衛隊和印度武裝部隊在聯合演習期間可以共用食品、燃料、備用零件等物資，也可以相互使用運輸服務和軍事設施。印度《經濟時報》稱，協定簽署後，印度海軍可以使用日本在東非國家吉布提的軍事基地，日本海上自衛隊也可以使用印度在印度洋安達曼和尼科巴群島的軍事設施。

日本時事通訊社報導，首相安倍晉三10日與印度總理莫迪還進行了約30分鐘的電話會談，雙方就兩國簽署《物資勞務相互提供協定》表示歡迎。

共同社則指出，日本與美國、英國、法國、加拿大和澳洲都簽署過類似的軍事協定。安倍原定去年12月赴印度會晤莫迪，後因印度修正《公民身份法》，引發高哈蒂等多地示威，而取消訪問，日印兩國原本打算在安倍訪問期間簽署上述軍事協定。

《日本經濟新聞》認為，協定簽署顯示日本正加深與「准盟國」印度間的安保合作，進一步推動日本和美國宣導的「自由開放的印度太平洋」構想。也有媒體認為，日本強化與印度的關係，目的是牽制大陸在南海的活動。

安倍晉三一直是印度「東進」政策的堅定支持者，與印度前總理辛格（Manmohan Singh）和現任總理莫迪都建立了緊密的關係。2014年，安倍成為首位以嘉賓身份出席印度國慶日閱兵的日本首相。

(中時 )