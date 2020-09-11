太和-KY（4136）受惠歐美彩妝品牌客戶的拉貨力道增溫，8月合併重回億元大關，並創下今年單月營收次高紀錄；公司表示，目前正力拚聖誕節的送禮商機，對下半年營運維持審慎樂觀看法。

太和表示，先前因疫情造成部分歐美客戶聖誕節限定彩妝禮盒的訂單有遞延出貨現象，但目前已開始逐步出貨，有望對下半年營收注入成長活水；再者，該公司持續擴張獨有專利技術應用的相關美妝新產品，爭取更多客戶合作機會，擴大市場占有率表現，目前訂單能見度良好。

營運漸入佳境的太和，8月營收1億71萬元，月成長的13％，累計1至8月合併營收達5.9億元。

太和表示，旗下多款口紅、3D粉、高光粉等因受惠主要中國本土與歐美彩妝品牌客戶包括小奧汀、美尚彩妝、珀萊雅等的青睞，且其客戶在電商、社群媒體、KOL等的渠道銷售業績暢旺，尤其，歐美客戶先前受疫情影響遞延訂單出貨，在8月聖誕節限定彩妝訂單逐漸啟動，帶動對美妝產品的拉貨力道大幅提升，挹注公司8月營收來自外銷業績較上月成長67.38％，是推進公司8月營收遞出今年單月營收次高成績單的關鍵因素。

另外，因中國彩妝市場的龐大消費力，吸引全球各地的彩妝品牌廠商相繼進軍中國，中國本土彩妝品牌則祭出「技術創新」、「優質服務」的定位，以及每月多款新品上市的頻率，快速在中國彩妝市場中迅速崛起，帶動太和有更多產品爆款接單的機會。

太和表示，將持續發揮萬種配方和獨家工藝技術「彩妝智庫」高度競爭利基，搶占中國彩妝市場更多的市場份額，並挹注未來整體營運更上一層樓。

(工商 )