病患、家屬和醫護人員購物方便許多。（李金生攝）

統一超商在金門醫院的舖貨，包括住院病患專區、探病送禮專區在內。（李金生攝）

統一超商今（11）日正式進駐金門醫院，病患、家屬和醫護人員購物方便許多，不用再醫院內外跑進跑出，對優化整體環境條件也有助益。

在金門醫院院長侯重光、副院長陳根雄及統一超商股份有限公司門市經理的見證下，統一超商金門醫院門市正式營業，每天營業時間自上午7時至晚上23點。

侯重光表示，便利商店在該院的滿意度調查中，一直是病患及家屬期待設置的項目，同仁也常在內部會議中提出建議，很高興今天這個目標終於達成，不但提供與院外便利商店一樣的服務，而且在舖貨方面還有3大特色，包括住院病患專區、探病送禮專區以及上午7點至晚上11點全年無休的營業時間。

侯重光表示，在便利商店進駐後，未來不會再有病患因為沒有訂餐，而抱病上街買午餐，在大太陽下曬得紅通通，汗水大滴小滴滿臉流，也不會再有醫護同仁過年餓著肚子照顧急診病患。

侯重光強調，金門醫院是金門唯一的1家醫院，服務品質的提升沒有盡頭，便利商店的開幕不會是最後一步，而是進入另一個更佳服務的里程碑，歡迎各界提供更多的改善建議。

(中時 )