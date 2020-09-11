台灣太陽光電產業協會下午記者會砲轟農委會「本位主義，不知變通」，該協會指出，農委會「七七光電事變」，對未來的影響是空污增加，經濟蕭條，和失業率攀升。台灣太陽光電產業協會希望政府面對業者問題並協助解決。期許沈榮津副院長是太陽能光電的「陳時中」，不要讓業場開發一個案場，走行政程序至少要蓋八百個章。目前太陽能光電的就業人口約10萬入，如果「七七光電事變」不能妥善處理，達成政府、業者和環保三贏，那麼社會將會負出很大的代價。

台泥綠能處長江一志表示，政府政策反覆，讓外資來台投資綠能態度也開始遲疑，以一個100MW的案場約需要數十餘億台幣的資金，「七七光電事變」後，外資已經透露無法再注資的態度。以今年政策目標要達成2.3GW的太陽能建置目標，但現在只達成0.55GW。，寒蟬效應已經開始，苦日子要來了。希望有為的政府不要讓苦日子發生。

聯合再生(3576)能源董事長洪傳獻也強調，如果政府的思維是定在「七七」的框架下，那就不可能出現太陽能產業的「陳時中」。

據了解，為解決小面積光電、林地光電爭議，農委會在今年7月7日日迅速回應，宣布修法止血，引發光電業者反彈，稱為「七七光電事變」。

洪傳獻強調，太陽能業者沒有要砍樹種電，據統計全台農地約92萬公頃，其中30多萬公頃是造林，但也有林相不佳。業者是以林相不佳的農地種電。政府的太陽能政策其中地面型14GW，屋頂型6GW。但現在農委會本位主義，不希望太陽能業者碰農地。

茂迪總經理葉正賢則以自家農地為例，他表示，父親有2公頃土地長期休更，休耕已經10年，希望能變更為光電用地，但法令限制，無法改變，這有必要檢討開放，帶動台灣的農業革命。

蔡政府積極推動太陽能、綠電，行政院長蘇貞昌本周已指示，由行政院副院長沈榮津組成專案小組，聽取業者聲音，媒合跨部會意見。

(時報資訊)