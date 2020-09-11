前立法院長王金平將代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，大陸官媒《央視》日昨在海峽兩岸節目解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，對此，國民黨大陸事務部主任左正東今(11)日表示，昨晚已向大陸國台辦表達抗議。媒體今下午向大陸權威人士查證後，獲回應指出，李紅的相關言論並不代表大陸官方的立場。

對於大陸央視影片，國民黨今表示嚴正譴責，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害。希望大陸能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。

文傳會主委王育敏則強調，交流必須對等，且維持我方尊嚴，類似央視出現的求和說，有矮化我方的疑慮，呼籲對岸正視此狀況，不希望未來再出現類似言論，因為這樣的言論阻礙兩岸交流。

據《中評社》報導，該傳媒香港部門，今天就此向大陸涉台部門權威人士查證，該人士回應稱，「李紅的相關言論，並不代表大陸官方的立場」。

該權威人士認為，在當前兩岸關係形勢下，王金平此行有助於擴大和深化兩岸民間交流，對兩岸經濟社會融合發展將產生廣泛積極影響，當然也有助於維護台海和平。

(中時新聞網)