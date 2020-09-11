法務部制定〈科技偵查法〉，未來檢察官辦案可以合法安裝GPS、駭客入侵電腦手機和通訊軟體監控當事人和周圍的人，對此國民黨立委鄭麗文痛批這種作為是全民公敵、威權再現，質疑蔡政府還有自由人權觀念嗎？

鄭麗文表示，科技偵查法如果立法通過，將有以下四種重大後果：

1.檢察官追蹤調查權力無限擴大：除了調查對象，與案件相關人員，檢察官都能秘密監看、拍照、錄音、錄影、追蹤。

2.個人隱私是塑膠：無人機空拍機、GPS將能合法長期監控，24小時獲得個人大量的「生活細節」和「位置資訊」。

3.不須經法院授權：無人機空拍機進行調查1個月以上僅需檢察官同意；GPS使用2個月以上才需經法院許可。

4.檢調單位變成合法駭客：電腦、手機、平板、信箱都會被檢調單位侵入，所有網路軌跡和訊息全都曝光。

鄭麗文進一步舉例，萬一遇到不肖公務員，將可能有以下三種惡果：

1.所有人的個資、秘密、習慣、路線、興趣可能都會被賣掉。

2.得罪了誰或是誰的政敵，可能會被24小時全方位調查，反正只要不超過2個月，沒有人知道。

3.鷹眼、全民公敵、玩命關頭的天眼系統，在現實裡真實上演。

鄭麗文表示，這些資料留存在公家機關，什麼時候會刪除？不知道。資料會不會被挪用？不知道。通通不知道的情況下，法務部急著上路，是為了什麼呢？

(中時 )