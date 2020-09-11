◎立委集體涉貪 關鍵人李恆隆1千萬交保

立委集體涉貪案，台北地院裁准羈押太平洋流通前負責人李恆隆、立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人。不過，北院今裁定李以1000萬元交保，限制住居、出境、出海，並禁止對外發言與本案相關內容，或與案件關係人不當接觸。

◎百億基金護豬農 陳吉仲：下周公布完整內容

美豬開放進口引爭議，行政院農委會規畫以百億基金護豬農，農委會主委陳吉仲11日上午表示，經全台灣二、三十場的溝通座談會，陸續已經有8大方向，預計下周再做最後一次的溝通，讓所有的豬農都可以接受，就可以對外完整公布。

◎案498發病治癒後再確診 不排除在台或菲感染

案498台男是否為二度感染？是疫情記者會受闗注的焦點。中央流行疫情指揮中心表示，案498是否為二度感染，目前沒辦法排除，要跟他上次在菲律賓病毒的培養來做對照，才能證實是否為二次感染。發言人莊人祥說，之前曾有個案感染後80多天後仍驗出陽性，因此也無法排除先前感染的病毒留存至今。

◎ 下一個颱風「紅霞」將形成 日本南方熱低壓蠢動

日本氣象廳今天將位在日本南方海域的低壓，升級成熱帶性低氣壓，預估未來24小時內有機會發展為今年第11號颱風「紅霞」。此系統雖有發展空間，但大氣環境對它不利，加上鄰近陸地，就算成颱，強度也不會太強。

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(中時新聞網)