總統府前發言人丁允恭被踢爆桃色糾紛，更把局長室當「砲房」，消息曝光後，立刻請辭獲准，引發外界譁然。對此，國民黨副秘書長柯志恩表示，丁允恭事件的聲量，蓋過了美豬和海峽論壇等議題，轉移了大家對民進黨執政不力的注意力，對於他的「犧牲」，柯志恩忍不住狂酸「功在黨國」。

丁允恭遭爆在2014年至2017年間，雖已訂婚，但仍劈腿多女、逼女記者墮胎，甚至上班時間在局長室與她發生性關係。丁允恭9日發表聲明表示，週刊報導內容未盡傳實，但他確有行為違反社會期待之處，對此深感歉意，並已請辭總統府發言人一職獲准。

柯志恩10日在政論節目中表示，丁允恭是總統府發言人，這個角色比過去我們看到的更敏感，民進黨政府應該要做一些表態。

柯志恩指出，丁允恭事件蓋過了美豬的議題，也蓋住了海峽論壇的議題，「他真的犧牲滿大的」。但節目來賓之一的綠委郭正亮認為，丁允恭的事情不會被討論太久，柯志恩則回應，這件事大家網路上討論的非常多，然後人的事情，特別是這樣的事情，大家其實興趣點還是滿高的。

柯志恩認為，某種程度來說，丁允恭犧牲他自己，反而蓋住了美豬等民進黨執政面臨的問題，並忍不住直言，「丁允恭功在黨國，可以不用把他消除黨籍。」

(中時新聞網)