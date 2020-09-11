新北市副市長陳純敬11日至美術館視察工程進度，對工務局的設計相當滿意。（張睿廷攝）

新北市積極推動「三鶯文創整合計畫」，盼藉由2022年新北美術館落成，帶動三峽、鶯歌觀光發展，新北市副市長陳純敬11日至美術館視察，對以蘆葦在地意象融入人文的設計相當滿意，另正在興建的三鶯線鶯歌捷運站也將設置連通道，將車站與美術館完美串聯。

陳純敬11日上午帶著新北市工務局、捷運工程局至鶯歌視察新北美術館以、捷運鶯歌站施工情形，2項工程進度分別達22.3％、42.59％。

新北美術館在三鶯文創整合計畫中扮演關鍵角色，工務局為追求完美，特意先在旁打造高21米、寬9米的1：1視覺模型「蘆葦意像帷幕外牆」，確保樣式、材質、品質無虞後再行施工，同時也讓後面進場的施工人員作參考樣板。

工務局表示，新北美術館除興建地下3層、地上8層、屋頂突出物2層的主體建築物，還將在美術館旁設計19間藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間，牆面特別以清水模設計，盼能將此打造成鶯歌的藝術中心。

工務局指出，新北美術館共斥資18億6790萬，總樓地板面積達3萬2420平方公尺，去年2月開工，全案預計2022年4月30日完工。

捷運局指出，為了配合美術館落成，捷運鶯歌站也將在新北美術館出口方向蓋設電梯與電扶梯，並設置設置車站連通道，連接兩旁的鶯歌火車站與新北美術館，完美串聯交通站體與觀光景點，2022年7月可完成該項工程。

陳純敬強調，新北市除了要在三鶯建設美術館、捷運，還會再將特色公園、體育場、藝術村等觀光景點做結合，讓民眾可至三峽、鶯歌玩上2天1夜，帶動地方觀光發展。

(中時 )