年近六旬的桃園婦人，長期從事美髮業，但未料近月發現客人的頭髮總是燙不捲，甚至來來回回燙了4次還是無法，一度認為是燙髮液的問題，但後來才驚覺自己一直忘了加第二劑，後來才確診為早發性失智症，所幸經「職務再設計」後，目前仍可以順利完成燙髮工作，仍持續在職場就業。

近年來我國人口快速老化，全台失智症人口逐年增加，依衛福部統計，罹患失智症人數於100年為3萬5781人，至108年為6萬1705人，8年間成長72.45％；若依挪威於2019年研究發現，65歲以前發病的「早發性年輕型失智症」盛行率為千分之1.6，估算台灣約有1.1萬人患有早發性失智症。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠表示，為協助失智者就業，今年3月起只要經醫療院所診斷為失智症且尚未取得身心障礙證明者，即可使用職務再設計服務，透過專業團隊到工作現場了解內容，提供改善工作設備、條件、環境及就業輔具與調整工作等方法，協助排除工作障礙，以利其穩定就業。

桃竹苗分署身心障礙者職業重建服務暨職務再設計資源中心主任呂淑貞說，如他們為該名患有早發生失智症的婦人，把燙髮步驟以圖示法製作成流程圖，調整燙染藥劑取用位置及增加標示，輔以計時器及染燙需用物品集中擺放於小型推車，以避免少用其他藥水，工作環境及方法調整後，讓她至今持續穩定工作

對於失智者就業協助事項，可就近洽公立就業服務機構、各地方政府身心障礙者服務窗口提供協助，或撥打免付費服務專線0800-777-888洽詢。

(中時 )