林曉峰(左)憑著《古惑仔》系列電影在台灣也有不小知名度。(本報系資料照)

香港49歲男星林曉峰（阿Lo）憑著在經典港片《古惑仔》系列飾演陳浩南的兄弟「包皮」一角，廣為台灣觀眾熟知，未料他昨（11日）突然傳出已與妻子康子妮悄悄結束18年婚姻，還被爆料52歲男歌手黃翊疑為小王，消息一出轟香港演藝圈。

林曉峰與康子妮是香港演藝圈的銀色夫妻之一，結婚18年育有17歲與15歲兒子，夫婦感情恩愛，未料日前卻傳出兩人已悄悄結束這段婚姻，於上週簽字離婚。此外，兩人還遭爆料婚變主因為男歌手黃翊介入，令黃翊得知消息滿頭霧水，透露2年前與康子妮合作拍MV與演唱會後，就沒有聯絡，幸好老婆願意相信他。

其實林曉峰與康子妮在交往之初，一度引發爭議。林曉峰在與康子妮交往前，曾有位交往長達12年的女友潘曉菁，潘曉菁2000年因為噴槍爆炸意外，導致毀容，當時林曉峰還對外承諾會照顧女友一生一世。

未料林曉峰這句承諾說出不到2年，就傳出與康子妮發展地下戀情，並在2002年公開認愛，更有週刊報導，從頭到尾被瞞在鼓裡的潘曉菁，得知林曉峰認愛消息相當氣憤，一度怒譙他與康子妮「狗男女」！但林曉峰始終否認康子妮是第三者。

(中時新聞網)