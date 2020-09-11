台灣太陽光電產業協會11日召開第七屆第二次會員大會，中美矽晶董事長徐秀蘭表示，隨著國際間對綠能接受度大幅提高，台積電等越來越多科技業者加入RE100，2050年必須達使用綠電100%，台灣必須有足夠的綠電供應，蔡總統本周赴中美晶參觀時表示台灣不只有2025年的綠能政策，往後怎麼規劃綠能政策政府都會規劃。

聯合再生董事長暨產業協會理事長洪傳獻憂心表示農委會於7月7日的決定，不砍樹大家都支持，但不應因咽廢食，日前農委會回函表示2025年漁電型光電可達4GW，農業設施、農糧設施、水產設施屋頂達3GW，但我們是太陽能專業我們知道這些規劃太過樂觀，若政府不改變、沒彈性，僅是給負責統籌的〝綠能陳時中〞在一個框框裡轉，即使十個陳時中也是不可能達到20GW，可能連10GW都達到不了。我們會員屏東有很多成功的太陽能和農業結合案例、日本也有許多營農型成功案例，並不需要再花兩年重新實驗，需要的是政府從已經成功的產品、品種中讓業者與農民、青農共同投入。

茂迪總經理葉正賢表示，政府程序太多導致時程過慢，流程上公公婆婆太多，政府應該由單一個行政主管，限制各環節審查時間，時間內沒表示意見視同同意。另外政府一些公告例如出流管制、海管法這些都應該給予一定的寬限期，突然執行的新法規，政府應該提供躉購費率延期的方式，避免整個投資案的財務影響造成商務糾紛，政府在推動太陽能應該要更多元的方式，不砍樹、不影響農業下應該開放太陽光電與農業結合應用。

參與大會的會員表示農委會僅提出漁電共生和不利耕作區規劃且過分樂觀，但並無對於農作耕種與太陽光電結合作出規劃，歷次會議均以要繼續試驗，惟農委會於去年10月公布的29種試驗作物中17種比常態生長對照組產量還高，另查五種小白菜中僅三鳳二號品項較常態生長差，另蜜雪兒、翠鳳、503號蚵仔、泉州等小白菜產量較常態生長反而多出30%以上且質地細緻脆嫩。

依政府目標，今年底應累積達到6.5GW，亦即今年要達成2.3GW，但業者認為由於政策的變動，今年將無法完成目標。即便如此，產業界業者仍持續努力，預計未來兩年透過大型地面建置能快速將缺口補上，一起達到政府2025年設置年設置20GW之目標。但依農委會的規劃及限制將會減少6GW以上，業者非常憂心這缺口將導致20GW無法達成。

(工商 )