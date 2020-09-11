大陸8月新增貸款勝預期。中國人民銀行11日公布，8月新增貸款人民幣（下同）1.28兆元，年增694億元，高於市場預期的1.25兆元。

8月底人民幣貸款餘額167.47兆元，年增13％，增速與上月底持平，比上年同期高0.6個百分點。外幣貸款餘額9,028億美元，年增長12.2％。

8月份人民幣存款增加1.94兆元，年增1,317億元。6月底人民幣存款餘額209.49兆元，年增10.3％，增速與上月末持平，比上年同期高1.9個百分點。

8月底，廣義貨幣（M2）餘額213.68兆元，年增10.4％，增速比上月底低0.3個百分點，比上年同期高2.2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額60.13兆元，年增8％，增速分別比上月底和上年同期高1.1個和4.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8兆元，按年增長9.4％。

8月社會融資規模增量為3.58兆元，比上年同期多1.39兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.42兆元，按年多增1,156億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加397億元，年增644億元。

(工商 )